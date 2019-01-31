Сколько стоит обед в столовых Государственной думы и «Газпрома»

В ноябре прошлого года депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн выложил в «Твиттере» фотографию меню из столовой нижней палаты российского парламента. А как обстоят дела с ценами на еду в одной из богатейших компаний страны — «Газпроме» ? Итак, рассказываем.

Первое

Начнем с первых блюд. К примеру, борщ с цыплятами и сметаной в столовой филиала компании «Газпром нефть» на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе стоит всего… 16,5 рублей. А вот в кремлевской столовой за борщ, правда, сваренный из говядины, придется заплатить 88 целковых. А итальянский супчик минестроне и вовсе обходится депутатам в 94 рубля. В «газпромовской» столовой самый дорогой суп — это харчо — кстати, тоже из говядины, и стоит он в четыре раза дешевле — 21 рубль.

Второе

Одно и то же второе блюдо — говядина с черносливом — в столовых Госдумы и «Газпрома» стоит по-разному. В первом случае его стоимость составляет аж 211 рублей. Во втором — 41,50. Цены на куриные блюда тоже серьезно разнятся: в парламентской столовой за жареную куриную грудку в темпуре придется заплатить 143 рубля, а вот в столовой «Газпром нефти» сотэ их куриного филе можно попробовать за 45 рублей. Заметьте, и это самое дорогое блюдо во всем меню.

И компот

Самый дорогой напиток, который можно приобрести в ханты-мансийском филиале «Газпрома» — это фруктовый сок, и стоит он 14,50. В столовой Госдумы напитков дешевле 25 рублей просто нет — за эти деньги вам предложат напиток из плодов шиповника. К слову, тот же «шиповник» обойдется рядовому газовику всего в 7 рублей.

В заключение надо отметить, что цены в столовой компании «Газпром нефть» гораздо демократичнее, чем на комбинате питания «Кремлевский». И это при том, что газодобывающее предприятие компенсирует своим сотрудникам 150 рублей за каждый обед.