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Продукты, которые не стоят риска отравления 

BigPicture.ru 3 часа назад
Фото: BigPicture.ru
Адвокат Билл Марлер, который более 20 лет занимается судебными исками по факту пищевых отравлений, просто не ест больше некоторые продукты. Юрист ведет дела против американского сетевого фастфуда Chipotle, в продукции которого обнаружена кишечная палочка и норовирус, в народе известный как кишечный грипп. Марлер дал комментарии для статьи в издании Health Insider, рассказав, от каких продуктов он отказался.
Марлер уже выиграл для своих клиентов в судах более 600 миллионов долларов и говорит, что следующие продукты и блюда не стоят того, чтобы рисковать.

Сырые устрицы

По словам Марлера, в последние пять лет он сталкивался с бо́льшим количеством отравлений морепродуктами, чем в предыдущие два десятилетия. Очевидно, виной тому потепление морской воды. Воды мирового океана теплеют, и в них растет количество микробов. Они попадают в створки устриц, которых затем люди поедают в сыром виде.

Заранее нарезанные или помытые фрукты и овощи

Адвокат говорит, что шарахается от таких овощей и фруктов, как от чумы. Удобство — это хорошо, но чем больше людей трогают и перерабатывают еду, тем больше вероятность заражения, и это совсем не стоит риска.

Сырые побеги и зелень

Отравления зеленью довольно распространены: за последние пару десятков лет было более 30 вспышек бактериальной инфекции, в основном сальмонеллы и кишечной палочки. «Было слишком много вспышек инфекции, чтобы не обращать внимания на риск заражения зеленых побегов. Это продукты, которые я не ем вообще», — говорит Марлер.

Непрожаренное мясо

Простите, шеф-повара, но Марлер не станет заказывать стейки со слабой прожаркой. По словам адвоката, мясо должно подвергнуться полноценной обработке при температуре 160 градусов — только так можно уничтожить кишечную палочку и сальмонеллу.

Непроваренные яйца

Для всех, кто помнит эпидемию сальмонеллеза 1980-х и 1990-х, это даже не вопрос. Марлер считает, что сейчас шансы заразиться от сырых яиц гораздо ниже, чем 20 лет назад, но он все равно не рискует.

Непастеризованные соки и молоко

Все чаще можно слышать призывы пить сырое молоко и свежеприготовленные соки, и сторонники этого думают, что пастеризация убивает полезные вещества в продуктах. Марлер говорит, что пастеризация не опасна, опасными могут быть сырые напитки, поскольку без должной обработки растет шанс бактериального, вирусного и паразитарного заражения. «Нет никакой пользы в том, чтобы подвергаться риску и пить продукты, которые можно сделать безопасными при помощи пастеризации», — считает юрист.
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