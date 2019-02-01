Продукты, которые не стоят риска отравления 

Адвокат Билл Марлер, который более 20 лет занимается судебными исками по факту пищевых отравлений, просто не ест больше некоторые продукты. Юрист ведет дела против американского сетевого фастфуда Chipotle, в продукции которого обнаружена кишечная палочка и норовирус, в народе известный как кишечный грипп. Марлер дал комментарии для статьи в издании Health Insider, рассказав, от каких продуктов он отказался.
Марлер уже выиграл для своих клиентов в судах более 600 миллионов долларов и говорит, что следующие продукты и блюда не стоят того, чтобы рисковать.
Сырые устрицы
По словам Марлера, в последние пять лет он сталкивался с бо́льшим количеством отравлений морепродуктами, чем в предыдущие два десятилетия. Очевидно, виной тому потепление морской воды. Воды мирового океана теплеют, и в них растет количество микробов. Они попадают в створки устриц, которых затем люди поедают в сыром виде.
Заранее нарезанные или помытые фрукты и овощи
Адвокат говорит, что шарахается от таких овощей и фруктов, как от чумы. Удобство — это хорошо, но чем больше людей трогают и перерабатывают еду, тем больше вероятность заражения, и это совсем не стоит риска.
Сырые побеги и зелень
Отравления зеленью довольно распространены: за последние пару десятков лет было более 30 вспышек бактериальной инфекции, в основном сальмонеллы и кишечной палочки. «Было слишком много вспышек инфекции, чтобы не обращать внимания на риск заражения зеленых побегов. Это продукты, которые я не ем вообще», — говорит Марлер.
Непрожаренное мясо
Простите, шеф-повара, но Марлер не станет заказывать стейки со слабой прожаркой. По словам адвоката, мясо должно подвергнуться полноценной обработке при температуре 160 градусов — только так можно уничтожить кишечную палочку и сальмонеллу.
Непроваренные яйца
Для всех, кто помнит эпидемию сальмонеллеза 1980-х и 1990-х, это даже не вопрос. Марлер считает, что сейчас шансы заразиться от сырых яиц гораздо ниже, чем 20 лет назад, но он все равно не рискует.
Непастеризованные соки и молоко
Все чаще можно слышать призывы пить сырое молоко и свежеприготовленные соки, и сторонники этого думают, что пастеризация убивает полезные вещества в продуктах. Марлер говорит, что пастеризация не опасна, опасными могут быть сырые напитки, поскольку без должной обработки растет шанс бактериального, вирусного и паразитарного заражения. «Нет никакой пользы в том, чтобы подвергаться риску и пить продукты, которые можно сделать безопасными при помощи пастеризации», — считает юрист.