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Что делает с организмом кефир 

Рамблер 1 час назад
Кефир — один из самых полезных продуктов. В натуральном кефире должно быть только два компонента: молоко и закваска. От того, насколько качественное берётся молоко, зависит и качества кефира. Не последнюю роль играет и закваска. В ней содержится 20 ингредиентов, каждый из которых должен соответствовать ГОСТу. Специалисты рекомендуют обращать внимание на срок хранения, указанные на упаковке: у натурального кефира он не превышает 14 дней. Если производитель заявляет, что кефир может храниться дольше, то в него добавлены искусственные эмульгаторы.
Что такое «биокефир»? Полезен ли обезжиренный кефир? Как меняются свойства кефира после вскрытия упаковки? Смотрите видео и узнайте ответы на эти и другие вопросы.
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