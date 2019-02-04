Продукты, которые борются с депрессией

Депрессия в разной форме настигает огромное количество людей во всем мире. Она меняет мысли, физическое состояние, поведение и мешает полноценно жить.

Если по каким-то причинам вы не торопитесь принимать сильнодействующие препараты, вам могут помочь антидепрессорные вещества растительного происхождения, повышающие уровень серотонина в мозгу.

Шафран

Эта дорогая специя отличается не только изысканным ароматом, но и лечебными свойствами. В шафране содержится витамин В и каротиноиды, что повышает уровень серотонина и других биологически активных химических веществ.

На здоровье человека влияют такие компоненты специи, как пикрокроцин, сафранал, кроцин.

Рыбий жир

Согласно исследованиям, у людей с депрессией наблюдается дефицит омега-3 жирных кислот, которые помогают нормально функционировать головному мозгу. В таком случае важно восстановить баланс с помощью рыбьего жира.

Азиатский корень женьшеня

Врачи доказали, что употребление экстракта этого сильнейшего адаптогена помогает приспособиться к стрессовым ситуациям и повысить работоспособность. Азиатский корень женьшеня — это один из самых знаменитых тоников, обладающим антиоксидантным действием, снижающим воспаление и укрепляющим иммунитет.

Мускатный орех

Стимулирующий эффект мускатного ореха устраняет стресс и усталость, то есть успокаивает психику. Всего несколько орешков способны вытащить человека из тяжелого кризисного состояния. Важно употреблять его утром и не переборщить с дозировкой.