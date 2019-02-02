О чем говорят знаки на куриных яйцах

Что означают знаки на куриных яйцах

Многие видели на упаковке яиц эти буквы и цифры, но не все знают, что это значит. А между тем, этот шифр несет важную информацию о качестве яиц. Читать его следует так: буква обозначает сорт яиц, первый знак — срок хранения, а второй — категорию, то есть размер.

Буквой "д" отмечают, соответственно диетические яйца, которые, правда, сейчас уже сложно найти на полках магазина. Диетические яйца, по сути, являются просто очень свежими, и употребить их в пищу нужно не позже чем через неделю. В маркировке диетических яиц используются красные чернила.

Если же этого не произошло, то яйцо переходит в категорию столовых, которые обозначаются буквой "с". Таких яиц в магазинах большинство, они отмечаются синими чернилами. При комнатной температуре их можно хранить 25 суток, в холодильнике — 90 суток.

Категория говорит о массе яиц. К третьей категории относятся самые мелкие яйца (35 — 44,9 г), к второй — средние (45 до 54,9 г), а к первой — крупные (55 — 64,9 г).

Если яйца весят от 65 до 74,9 граммов, то они становятся отборными, что отмечается буквой "о". Ну а редкие экземпляры с весом более 75 граммов переходят в высшую категорию и получают букву "в".

Бельгия — 1

Германия — 2

Франция — 3

Голландия — 6 На упаковке импортных яиц третья и вторая категории обозначены буквой S, первая — M, отборные — L, а высшие — XL. Первая цифра номера говорит о стране-производителе:

В рецептах обычно имеются ввиду яйца третьей категории.