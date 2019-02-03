7 вопросов о глютене, которые надо знать

В злаках содержится огромное количество углеводов и клетчатки. А также в составе есть особые белки и аминокислоты, отсутствующие в иных продуктах. Однако, как редко случается, питательные вещества, которые полезны и нужны одному детскому организму, наносят вред второму. Подтверждение этого правила — непереносимость глютена (белка из злаков). Эта патология способна вызвать целый ряд болезней.

Глютен: что это за термин?

Глютен представляет собой сложный белок, имеющийся в составе большей доли злаковых культур. Если перевести слово с латинского языка, то мы получим — «клей». За счет этого термин и получил свое второе название — клейковина. Данное вещество в большом количестве есть в пшенице (до 80%), ржи, ячмене. Также его можно найти в приправах для мяса и птицы, магазинных салатных соусах и в некоторых случаях в бальзаме для губ. Не повторяя ошибки многих людей, стремящихся убрать глютен из рациона. Они, в первую очередь, отказываются от хлебобулочных изделий и пасты, но напрочь забывают про остальные продукты и товары. Если ты собрался держать безглютеновую диету со всей строгостью, тогда внимательно изучай состав каждого продукта.

А что мы знаем об аллергии на глютен?

Данный вид аллергической реакции практически не отличается от той, которая возникает на иные пищевые продукты. К сожалению, в большинстве случае ей страдают малыши. Детский организм еще не успел приспособиться к еде взрослых. Следовательно, на протяжении некоторого времени ребенку стоит подержать специальную диету.

Разбираемся с целиакией

Целиакия — заболевание, спровоцированное повреждением ворсинок тонкой кишки определенными сложными белками, к которым относят глютен (gluten), авенин (белок овса и некоторых бобовых), гордеин (белок из семян злаков) и пр.

Наш иммунитет считает данные вещества опасными, поэтому начинает бороться с ними. Несвоевременное обнаружение заболевания чревато серьезным нарушением всасывающей функции стенок ЖКТ. В итоге организм потеряет способность усваивать нужные вещества. Это приводит к развитию заболеваний различных органов, в числе которых печень, селезенка и желчный пузырь.

Целиакия опасна в основном для детей. Без поступления в организм полноценных питательных веществ малыш постепенно отстает в росте и умственном развитии от детей его возраста. Симптомы целиакии следующие:

Хрупкость костной ткани.

Отеки.

Стоматит.

Дистрофия волос и ногтевых пластин.

Что нам нужно знать при целиакию и аллергическую реакцию на глютен

Обе патологии имеют аутоиммунную природу. Даже со стороны нашего организма идет схожая ответная реакция. Но ученые до настоящего времени не способны понять запускающие механизмы. Также наука не смогла определить четкие границы между данными патологиями. Единственный подтвержденных факт — панацеей от них выступает безглютеновая диета.

Каков прогноз для ребенка?

Если ребенок соблюдает строгую безглютеновую диету и имеет сбалансированный рацион, то к трем-пяти годам он в состоянии избавиться от аллергии на глютен. По данным последних исследований, заболеваниям, связанным с нарушением всасывания веществ в ЖКТ из-за непереносимости глютена, подвержено намного больше людей, нежели раньше. Правда, выражается это у каждого в большей или меньшей степени.

Какого меню стоит придерживаться детям?

Что такое глютен и чем он вреден, мы выяснили, теперь подробнее о меню. В рационе однозначно не должно быть продуктов, содержащих сложные белки.

Запрещены все продукты, если среди ингредиентов есть злаковые культуры, а именно пшеничная, ржаная или ячменная крупы, манка и овсянка.

Меню ребенка не должно содержать и нестандартные варианты каш, к примеру, полбу, кус-кус и спельту.

Обратите внимание на состав колбас, кисломолочных изделий, кондитерской продукции и консервы (в частности, рыбные, мясные, а также фруктовые). В них может быть глютен и близкие по составу иные сложные белки. Читать этикетки следует и перед покупкой приправ, фармакологической продукции и косметики.

Альтернатива запрещенным продуктам

В качестве замены подходят каши и мука, сделанные из: риса, гречки, кукурузы.

Разнообразить пищевое меню можно с помощью картошки, бобовых (горох, соя) и орехов.

Интересный факт: согласно википедии о глютене, существуют противоречивая информация о переносимости больными целиакией овса и его производных. Раньше считалось, что данная культура способна оказывать негативное воздействие на организм при целиакии. По этой причине применение данной злаковой культуры в безглютеновых продуктах запрещалось. Но по недавней информации, оказалось, что овес абсолютно безвреден. Даже было доказано, что данная культура полезна для больных целиакией, так как его приятный вкус и ценные пищевые свойства улучшают действие диеты.

Это были самые важные вопросы на повестке дня. Теперь вы знаете, глютен что это такое, а также его влияние на человеческий организм. Будьте здоровы!