Человечество переходит на еду из насекомых

Жульен из гусениц, суп из жуков и жареные пчелы на десерт. Над таким изысканным меню трудятся специалисты из Евросоюза . На исследование полезности и питательности насекомых выделили более 3 миллионов евро. Эксперты обещают, в 2020 году личинки появятся во всех супермаркетах сначала Европы, а потом и России. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ксении Крихели.

«Это у нас саранча, а это у нас личинки», — поясняет Алина Габриелова.

К вечеринке у себя дома Алина готовится тщательно. Своих друзей сегодня будет удивлять пастой с насекомыми. Вот и за продуктами ходить далеко не надо.

«Все очень просто. Они живут в овсяной каше, можно в любой другой крупе и подкармливаем мы их очистками от морковки, картошки», — указала Алина.

Из жучков и паучков Алина может приготовить десятки блюд — пиццу, салаты, супы и десерты. Говорит, вкусно, выгодно и никакого жира. Подругам нравится.

«Можно вполне привыкнуть, питаться. Накопал себе и съел», — говорит Габриелова.

В Америке и Европе сейчас настоящий бум «еды из насекомых». Там их готовят и дома, и на улице. Жареных кузнечиков, маринованные личинки бабочек и сушенную саранчу причислили к высокой кухне. Подают на светских баллах и приемах.

«Мы хотим показать людям, как надо есть насекомых. Мы хотим показать людям, что это очень хорошая альтернатива на будущее», — отметил владелец ресторана Кристоф Томан.

К тому же у жучков, паучков, кузнечиков и личинок есть преимущество — они могут быть вкусные. Главное правильно приготовить.

«Сам по себе вкус у тех же личинок жуков очень нежный. И если абстрагироваться от того, что это что-то такое, что вызывает отторжение— вкус нежный, с ореховыми нотками. Разводят каких-нибудь гусениц крупных, жирных, нажористых. Потом их берут, пропускают через мясорубку, получается фарш, и дальше можно с ним все что угодно делать», — указал научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова , энтомолог Вадим Миринский.

Алина решила не ждать, когда мода на жаренных кузнечиков придет и в Россию. Разводит их у себя дома — сама себе и поставщик и повар. Будущего, где будет мало еды и очень дорогое мясо, она уже не боится.