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Человечество переходит на еду из насекомых 

Мир24 + ещё 1 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Жульен из гусениц, суп из жуков и жареные пчелы на десерт. Над таким изысканным меню трудятся специалисты из Евросоюза. На исследование полезности и питательности насекомых выделили более 3 миллионов евро. Эксперты обещают, в 2020 году личинки появятся во всех супермаркетах сначала Европы, а потом и России. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ксении Крихели.
«Это у нас саранча, а это у нас личинки», — поясняет Алина Габриелова.
К вечеринке у себя дома Алина готовится тщательно. Своих друзей сегодня будет удивлять пастой с насекомыми. Вот и за продуктами ходить далеко не надо.
«Все очень просто. Они живут в овсяной каше, можно в любой другой крупе и подкармливаем мы их очистками от морковки, картошки», — указала Алина.
Из жучков и паучков Алина может приготовить десятки блюд — пиццу, салаты, супы и десерты. Говорит, вкусно, выгодно и никакого жира. Подругам нравится.
«Можно вполне привыкнуть, питаться. Накопал себе и съел», — говорит Габриелова.
В Америке и Европе сейчас настоящий бум «еды из насекомых». Там их готовят и дома, и на улице. Жареных кузнечиков, маринованные личинки бабочек и сушенную саранчу причислили к высокой кухне. Подают на светских баллах и приемах.
«Мы хотим показать людям, как надо есть насекомых. Мы хотим показать людям, что это очень хорошая альтернатива на будущее», — отметил владелец ресторана Кристоф Томан.
К тому же у жучков, паучков, кузнечиков и личинок есть преимущество — они могут быть вкусные. Главное правильно приготовить.
«Сам по себе вкус у тех же личинок жуков очень нежный. И если абстрагироваться от того, что это что-то такое, что вызывает отторжение— вкус нежный, с ореховыми нотками. Разводят каких-нибудь гусениц крупных, жирных, нажористых. Потом их берут, пропускают через мясорубку, получается фарш, и дальше можно с ним все что угодно делать», — указал научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Миринский.
Алина решила не ждать, когда мода на жаренных кузнечиков придет и в Россию. Разводит их у себя дома — сама себе и поставщик и повар. Будущего, где будет мало еды и очень дорогое мясо, она уже не боится.
Специальный репортаж о том, как мода на еду с насекомыми влияет на здоровье и где можно отведать деликатесов из кузнечиков в России, смотрите в итоговой программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой — сегодня в полседьмого вечера.
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