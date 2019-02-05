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Из чего делают сегодня колбасу «Любительскую» 

Рамблер 1 час назад
Знаете ли вы, что указ о старте производства колбасы «Любительской» в 1936 году подписал сам Анастас Микоян, нарком пищевой промышленности СССР? Рецепт был привезён из США, в советские годы колбаса производилась по ГОСТу и действительно была качественным мясным продуктом. Однако сейчас далеко не вся представленная на прилавках «Любительская» имеет приемлемое качество. Выбирая колбасу в магазине, нужно первым делом обратить внимание на цвет: продукт должен быть бледно-розового цвета. Слишком яркий срез говорит о наличии красителей с канцерогенными свойствами. Что ещё важно при выборе колбасы? Узнайте секреты из видео.
Еда , Видео , Здоровье , Анастас Микоян
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