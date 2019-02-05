Самые вредные продукты в магазине

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукты из магазина, которые могут нанести вред 

Рамблер 5 часов назад
На сегодняшний день магазины готовы представить широкий выбор продуктов в разной ценовой категории и различного качества. Но некоторые из них вредны для здоровья, и при частом употреблении могут нанести ущерб организму.

Сладкая газировка

depositphotos.com
В сладкой газировке содержится огромное количество сахара и кофеина. Едва ли такой напиток сможет утолить жажду. Зато вызывает привыкание. Чрезмерное количество сахара вредно для зубов и опасно для людей со склонностью к ожирению. Также газированные напитки опасны для желудка. После их длительного употребления может появится гастрит или панкреатит.

Лапша быстрого приготовления

depositphotos.com
Помимо генномодифицированного крахмала, в такой лапше содержится колоссальное количество консервантов, которые могут вызывать рак и болезни печени. Не стоит забывать по стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, антиокислители, пищевые красители и усилители вкуса, которые содержатся в этом продукте.

Чипсы

depositphotos.com
Похвально, когда вы сами готовите домашние чипсы. В блюда, приготовленные дома, можно добавлять умеренное количество специй, а также выбирать масло по вкусу. Чипсы, произведенные на заводе, слишком пережарены, а картофель не всегда качественный. Зачастую в таком продукте из супермаркета может не быть картофеля вовсе.

Майонез

Многие блюда на нашем столе не обходятся без этого соуса. Домашний майонез не может храниться долго, в отличие от покупного соуса. Майонез, покупаемый в магазине, не только чересчур калорийный, но и напичкан различными консервантами.

Консервы

Людям со склонностью к аллергии советуют не употреблять консервированные продукты. В рыбных консервах могут содержаться тяжелые металлы, которые попадают в туда результате окисления жестяной банки.

Низкокалорийные и обезжиренные продукты

depositphotos.com
Предполагается, что в таких продуктах очень низкое содержание сахара или его нет совсем. Однако его отсутствие компенсируют другими добавками, которые могут быть еще опаснее для организма. Вместо сахара добавляют аспартам, а сливочное масло заменяют пальмовым.

Алкоголь

depositphotos.com
Для многих из нас алкоголь априори вреден и опасен. Помимо физических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой и печенью, он вызывает привыкание и психические расстройства.
Женский форум4
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как определить характер по мимике
Декретный отпуск может стать доступным и для мужчин
История девственницы, у которой было два брака75
Продукты, которые борются с депрессией
Можно ли спать в бюстгальтере: ответ эксперта2
Видео
Рамблер/гороскоп на 6 февраля
Психология
Седокова показала фото в постели
Звёзды
Летучая смотрит на свой возраст реально
Звёзды
Эммануил Виторган открыто обратился к Собчак
Звёзды
«Только сливки снимала»: раскрыт секрет Пугачевой
Звёзды
Самые вредные продукты в магазине
Еда
Виторган высказался по поводу ток-шоу с Собчак
Звёзды Шоу-бизнес
5 средств, которые спасут вашу жизнь при пожаре
Дом и сад
Звезды, бросившие семьи ради молодых красоток
Звёзды Любовь
Известная модель снялась в откровенной фотосессии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение