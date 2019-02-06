Названы самые опасные русские супы

Россия занимает второе место в мире по потреблению супов, съедая более 30 млрд порций в год. В этом плане мы уступаем лишь китайцам. На первом месте у наших соотечественников, которые в подавляющем большинстве (90 процентов) готовят супы дома, стоят борщи, затем идут щи и лапша с курицей.

Супы из субпродуктов

По мнению главного внештатного диетолога минздрава Республики Беларусь Марины Поповой, риски, связанные с употреблением субпродуктов, превосходят пользу от них. Достаточно вспомнить, что функция почек и печени — детоксикация организма.

Следовательно, все самое вредное, что едят животные, оседает в этих органах. Большая угроза нашему здоровью исходит и от сердца старой и, возможно, больной коровы. По словам Марины Поповой, вредных веществ там не меньше, чем в почках и печени.

Традиционный бульон из говяжьих костей тоже может нанести вред. Кости животных содержат большое количество солей тяжелых металлов. Такой бульон перегружает желудок, плохо воздействует на печень.

Содержание в костях креатина также небезвредно для человека. Достаточное количество этого вещества вырабатывается в нашем организме, что способствует нормальному обмену веществ. Но как только уровень креатина (за счет сильно настоянных бульонов в том числе) начинает превышать норму, возникает патология обмена веществ. Негативно это отражается на функции мочевыводящих путей и на работе почек.

Борщ

Диетологи, которые уже давно ведут спор о пользе и вреде супов, дружно скажут, что людям с заболеваниями желудка (которым обычно советовали питаться преимущественно супами) ни борщ, ни щи есть ни в коем случае нельзя. Томаты и кислая капуста — дополнительный раздражитель для и без того больного желудка. Но даже если вы здоровы, следует учитывать, что входящие в состав борща капуста и морковь наиболее активно из всех овощей впитывают нитраты.

Любители борщей постепенно накапливают нитраты в организме, что грозит окислением молекулы железа в гемоглобине и как следствие — приводит к проблемам транспортировки кровью кислорода. Итогом становится нарушение дыхательного процесса.

А входящая в состав украинского борща зажарка увеличивает риск возникновения гастрита и даже язвы желудка. Кроме того, зажарка на сале — непременный атрибут украинского борща — содержит большое количество вредного холестерина, который является бичом сердца и сосудов.

Борщ со щавелем считается одним из самых витаминизированных блюд. Российские ученые, изучив свойства щавелевой кислоты, пришли к выводу, что после термообработки она становится неорганической.

В таком виде она образует соединение с кальцием, которое разрушает пищевую ценность обоих веществ. Дефицит кальция таким образом растет, приводя к кариесу и остеопорозу. А сама неорганическая щавелевая кислота, постепенно накапливаясь в организме, выпадает в осадок кристаллической формы. Кристаллы оседают в почках и мочевом пузыре в виде «камней».

Куриный суп

Самым полезным считается куриный суп. Врачи говорят, что до недавнего времени так оно и было. Но теперь кур для варки покупают в магазинах, куда они попадают с птицефабрик и фермерских хозяйств.

Многие фермеры и практически все птицефабрики при выращивании птицы для быстрого роста веса используют различные химические добавки. Российские врачи провели эксперимент.

Тушку курицы, которую выращивали с использованием тетрациклина — одного из самых распространенных, но достаточно опасных в больших количествах антибиотика — варили 30 минут. Затем взяли мясо на обследование. Следы антибиотика были практически во всех мышцах птицы. После еще 30-минутной варки все вредные вещества оказались в бульоне.

И если мясо курицы освободилось от них, то в коже антибиотики сохраняются навсегда. В целом при вываривании костей любого животного или птицы в бульон попадают соединения мышьяка и ртути, которые накапливаются в костных тканях. А кроме них, еще огромное количество нежелательных для организма веществ. Особенно вредны они для детей.

Овощные и рыбные супы

Овощные супы часто называют безупречными: никакого холестерина и вредных веществ от костей животных, зато просто кладезь витаминов. Последние исследования ученых доказали: витамины теряют свои полезные свойства уже при температуре 57 градусов. А потому овощной суп — одно из самых бесполезных блюд. Если, конечно, речь не идет о холодных супах — таких, как, к примеру, окрошка.

Рыбные и супы из морепродуктов занимают все более устойчивое положение в меню россиян. Наряду с традиционной ухой из речной рыбы появились рецепты из всевозможных деликатесных рыб, а также кальмаров, мидий, креветок, осьминогов. Однако морская рыба год от года становится все более опасным продуктом. Японские ученые обнаружили в ней высокое содержание ртути даже в тех прибрежных районах, которые традиционно считались экологически чистыми.

Большое содержание ртути в рыбе отметили российские, американские, норвежские исследователи. Названы даже виды рыб, в которых концентрация ртути наиболее высока: это марлин, групер, гребнеголов, рыба-меч, королевская скумбрия, акула, палтус, консервированный и свежий голубой тунец, морской окунь, морская форель, горбыль, американский омар.

Употребление рыбы с высоким содержанием ртути вызывает сильнейшее отравление. Причем проявляется оно не сразу, а по мере накопления ртути в организме.

Много ртути содержится и в кальмаре. Впрочем, и другие морепродукты вбирают в себя все радиоактивные вещества и яды, которые имеются в местах их обитания. В тех же кальмарах и креветках выявлена большая доза мышьяка. В мидиях содержится сакситоксин — вещество, вызывающее нервно–паралитическое действие.

Растворимые супы

Самыми опасными, безусловно, являются быстрорастворимые супы. Первоначально они были изобретены для голодающего населения африканских стран. Их основной состав — это консерванты и усилители вкуса. Специалисты российской Независимой экспертной лаборатории исследовали химический состав ингредиентов, входящих в состав быстрорастворимых супов.

Руководитель лаборатории Вера Писарева рассказала, что заявленные на упаковке натуральные ингредиенты в виде мяса говядины или свинины нашли свое подтверждение в ходе исследований. Только волокна «говяжьего происхождения» в виде сухариков вряд ли можно назвать мясом, это могут быть какие угодно части коровы, и определить какие именно не представляется возможным.

Зато легко определяется содержание натрия. В суповых полуфабрикатах они часто составляют половину дневной нормы натрия человека. Американская ассоциация сердца (American Heart Association) рекомендуют взрослому человеку употреблять не более полутора грамма натрия в сутки, в то время как отвар цыпленка содержит 747 миллиграмм натрия, говядины — 893 миллиграмма, рыбы — 776, а овощной — 940 миллиграмм.