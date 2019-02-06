McDonald’s может начать продавать пиво в России

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McDonald’s может начать продавать пиво в ресторанах в России 

Rambler News Service + ещё 6 2 часа назад
McDonald’s в России может запустить продажу пива в ресторанах в случае выявления интереса к данному продукту у потребителей, сообщил журналистам гендиректор российского McDonald’s Марк Карена через пресс-службу компании.
«Мы основываем свои решения на исследовании ожиданий посетителей. Наши гости в основном видят нас как место для всей семьи, поэтому пока в McDonald's в России нет пива. Но мы открыты к новым идеям, и, если мы увидим интерес у потребителей (к пиву — RNS) в каких-то отдельных предприятиях или регионах, мы не исключаем, что в будущем можем ввести пиво в меню этих предприятий», — приводит пресс-служба слова Карена.
Первый McDonald’s в России открылся в 1990 году, сейчас в России работает 682 ресторана сети.
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