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Из чего делают настоящую моцареллу 

Рамблер 17 минут назад
Настоящая моцарелла производится из молока буйволиц, но в продаже всегда имеется и моцарелла из коровьего молока. Однако в любом случае в сыре должно быть всего четыре ингредиента: молоко, сычужный фермент, закваска и соль. Родина моцареллы — Италия, но сейчас прилавки магазинов завалены отечественным и белорусским продуктом. Дегустируя сыр, обращайте внимание на текстуру: на разрезе он должен напоминать варёную куриную грудку, в нём не должно быть никаких вкраплений.
Как мухлюют производители? Что можно приготовить из моцареллы? Каким брендам отдать предпочтение? Обо всём расскажет видео.
Еда , Видео
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