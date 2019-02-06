Из чего делают настоящую моцареллу

Настоящая моцарелла производится из молока буйволиц, но в продаже всегда имеется и моцарелла из коровьего молока. Однако в любом случае в сыре должно быть всего четыре ингредиента: молоко, сычужный фермент, закваска и соль. Родина моцареллы — Италия, но сейчас прилавки магазинов завалены отечественным и белорусским продуктом. Дегустируя сыр, обращайте внимание на текстуру: на разрезе он должен напоминать варёную куриную грудку, в нём не должно быть никаких вкраплений.

Как мухлюют производители? Что можно приготовить из моцареллы? Каким брендам отдать предпочтение? Обо всём расскажет видео.