Борщ: русский vs украинский

Не все замечают принципиальную разницу, не без оснований полагая, что вариантов приготовления у этого популярного блюда столько, что хватит не только на Россию и Украину, но и еще на несколько десятков, а то и сотен стран.

Своим названием, как считают некоторые исследователи, борщ обязан растению борщевик. Речь, конечно, не о том ядовитом сорняке, растущем вдоль дорог, а о его съедобном "родственнике", который не вызывает ожогов. Кстати, впервые упоминание о борще из борщевика встречается в "Домострое". Кроме борщевика, в блюдо добавляли квашеные, моченые или свежие овощи. С течением времени состав ингредиентов менялся, например, когда распространение получили томаты и картофель, стали добавлять их, а до этого использовали репу.

Украинский борщ готовят в основном из свеклы, а капусту могут добавлять в конце варки и оставлять ее слегка "хрустящей". В русском борще больше капусты, ее кладут в начале варки, чтобы она была мягкой. Также в русской версии чаще используется квашеная капуста.

Обязательным ингредиентом украинского борща являются шкварки, зажаренные на сковородке кусочки сала, с которыми потом обжариваются лук, морковь и свекла. Русская версия допускает использование жирного мяса, нарезанного небольшими кусочками и также обжаренными. Но чаще для этого применяется подсолнечное масло.

Еще один нюанс — использование уксуса или лимонного сока, который позволяет сохранить цвет свеклы. Кстати, в России распространены более темные сорта свеклы, поэтому борщ становится насыщенно-красным, украинская версия получается, скорее, золотистой.

И, конечно, отличается подача. К украинскому борщу подают толченное с чесноком сало и пампушки, в русский борщ чеснок кладут при приготовлении, а подают чаще со сметаной и зеленью.

Существует также и постный борщ, который готовится с фасолью или грибами и только на растительном масле.

Отличий можно найти гораздо больше, но чаще они зависят от семейных традиций, а не места жительства.