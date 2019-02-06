В Росстате рассказали, какие продукты подорожали в январе

Росстат отмечает в январе рост цен в России на большинство видов плодоовощной продукции, включая помидоры и огурцы, а также на мясо индейки и на крупы, в том числе — на пшено и гречку, говорится в сообщении статистического ведомства.

По данным Росстата, продовольственные товары в январе подорожали на 1,3% к декабрю прошлого года. Без учета плодоовощной продукции цены на продукты увеличились на 0,7% к предыдущему месяцу.

"В январе существенное удорожание отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная — на 14,1%, огурцы — на 13,4%, виноград — на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь — на 6,4-7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны — на 0,4%", — говорится в сообщении.

Кроме того, рост цен отмечался на все наблюдаемые виды круп и бобовых. "Наиболее заметно подорожало пшено — на 3,9%, крупа манная — на 2,2%, овсяная и перловая — на 1,7%, гречневая — на 1,5%. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров существенно выросли цены на мясо индейки, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное и муку — на 1,4-1,6%", — указывает Росстат.

При этом в прошлом месяце снизились цены на отечественную икру лососевых рыб (на 1,3%) и на свинину (на 0,4%).