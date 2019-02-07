Зачем пить воду натощак

Скорей всего, вы слышали, что нужно пить воду натощак, но вряд ли интересовались, зачем это нужно делать. Вода — это самый ценный напиток, она полезно в любое время дня, но почему речь идет именно об употреблении по утрам до завтрака? Разумно ли пить воду натощак, можно ли пить воду перед приемом пищи?

Специалисты в области питания и здравоохранения настаивают на том, что пить теплую воду натощак полезно, достаточно одного стакана. Именно в тот момент, когда ты немного голоден, жидкость принесет наибольшую пользу.

Вода стекает в кишечник

При употреблении утром вода быстро минует пустой желудок и попадает сразу же в кишечник. Не важно, какую воду пить натощак, для кишечника будет полезна любая жидкость, она поспособствует выведению токсинов и шлаков. Вряд ли тебе понравился твой толстый кишечник, если бы ты увидел его изнутри, но это важный орган, о здоровье которого нужно заботиться. Утренний ритуал со стаканом воды поможет кишечнику очищаться и лучше усваивать полезные вещества, поступающие из пищи.

Выведение токсинов

Токсины присутствуют не только в кишечнике, они всасываются в кровь и поступают ко всем органам и тканям тела. Мы получаем токсины из продуктов питания и окружающей среды, организм от них страдает и выражает недовольство разными способами — усталостью, высыпаниями на лице и теле, снижением иммунитета, головными болями. Регулярно пить воду натощак полезно для каждой клетки, за ночь токсинов в теле становится больше для избавления от них нужна жидкость.

Ускорение метаболизма

Если у вас остались сомнения, полезно ли пить воду натощак, то этот пункт их окончательно развеет. Исследования показали, что стакан воды натощак ускоряет метаболизм на 25%. Это означает, что всем людям с лишним весом нужно немедленно начать пить воду натощак, польза будет заключаться в усиленном сжигании калорий, это залог успешного похудения.

Управление аппетитом

Многие люди не понимают, зачем пить воду натощак, ведь она притупляет аппетит, а завтрак — важнейший прием пищи. Организм человека устроен очень интересно, вода в течение дня действительно снизит чувство голода, но утром она запустит работу органов пищеварения и настроит на плотный завтрак.

Порция воды — это пробуждение для всего тела, в том числе и для пищеварения.

Польза для иммунитета

Совет пить стакан воды натощак может дать доктор с целью повысить иммунитет человека. Состояние иммунитета во многом зависит от состояния кишечника и степени зашлакованности тела, вода для очищения пойдет только на пользу.

Очищение кожи

Этот эффект нельзя сложно не заметить, результат от полезной привычки можно не только ощутить, но и увидеть. Кожа — это тоже орган, который страдает от токсинов, при очищении она становится более упругой, устраняются поражения угревой сыпью. Для объективности ты можешь повести эксперимент — не менее трех недель пить воду натощак, отзывы о подобных экспериментах всегда начинаются со слов об улучшении состояния кожи.