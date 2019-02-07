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Как узнать, что в овощах есть нитраты 

Рамблер 1 час назад
По данным прошлогодней проверки Роспотребнадзора в 5 процентах поступающих на прилавки овощей и фруктов есть нитраты. Увы, ни по виду, ни по вкусу наличие нитратов определить нельзя, но употребление таких продуктов чревато желудочными заболеваниями. На некоторых столичных рынках есть собственные лаборатории, где ежедневно проводится ветеринарная экспертиза овощей, фруктов и зелени. Если показатели оказываются выше нормальных, продукт не поступает в продажу.
Как проверяют продукты на содержание опасных веществ? Что думают об этом продавцы? Смотрите видео и узнайте, какие продукты продают нам в магазинах и на рынках.
Еда , Видео , Здоровье , Роспотребнадзор
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