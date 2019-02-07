Как правильно выбирать муку на Масленицу

Управление Роспотребнадзора по Московской области дало рекомендации по правильному выбору продуктов к празднованию Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для всех праздничных блюд общим продуктом является мука, поэтому подойти к выбору муки надо внимательно. К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание. Плесневение муки сопровождается образованием специфического затхлого запаха. Прокисание муки характеризуется появлением в ней специфического кислого вкуса и запаха. Все эти пороки муки вызваны нарушением температуры и влажности при ее хранении. Поэтому очень важно при хранении муки соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. И обязательно просеивайте муку перед замесом теста. Так она обогатится кислородом, и вы предупредите возможное попадание мучных вредителей в свой кулинарный шедевр», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при выборе творога и сметаны рекомендуется обратить внимание на условия их хранения (температура не должна быть выше плюс 6 градусов) и маркировку. «В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности: в них накапливаются микроорганизмы и их токсины, способные вызвать пищевое отравление. И очень важно, что термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт», — подчеркивается в материале.

Отмечается, что при выборе замороженных ягод для начинки необходимо обратить внимание на их вид. «Ягоды не должны быть слипшимися в один ледяной кусок — это свидетельствует о неоднократном размораживании и замораживании продукта в процессе хранения, что приводит к микробиологической порче ягод и потери ими влаги, вместе с которой теряются и витамины. Еще хуже, если ягоды продаются в режиме самообслуживания: здесь возможно попадание непосредственно на ягоды микроорганизмов, выделяющихся при чихании и кашле посетителей, заносимых грязными руками при самостоятельном наборе ягод», — добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что мясо нельзя покупать в местах несанкционированной торговли. «В этих случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных. Напоминаем, что любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия и личиной паразитов, таких как свиной и бычий цепень, эхинококк, вызывающих тяжело протекающие паразитарные заболевания», — резюмировали в ведомстве.