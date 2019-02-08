Что добавляют в деликатесную колбасу

Варёно-копчёная колбаса «Московская» в советское время относилась к числу деликатесов. В будние дни её не покупали, зато на праздничном она была почти всегда. В СССР колбасу производили по стандарту, но сейчас многие производили от ГОСТов отказались. Рецептура и процесс приготовления «Московской» сложны, поэтому недобросовестные предприниматели добавляют в неё ингредиенты, которых в колбасе быть не должно. В правильной «Московской колбасе» могут быть говядина, шпик, специи, соль и сахар, других компонентов ГОСТ не предполагает. Копчение должно быть натуральным, но иногда его заменяют «жидким дымом». Как же определить, какая колбаса качественная? Смотрите видео и узнайте, какие продукты покупать не стоит.