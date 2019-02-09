Нестандартные способы применения вина в быту

Вино — отличный вариант не только для романтического ужина или семейного застолья. Оно может пригодиться вам практически в любой жизненной ситуации.

Вино помогает бороться с насекомыми

Многих из них привлекает запах вина. Поэтому этот напиток сможет защитить вас, если летом вокруг оказалось слишком много насекомых. Можно быстро сделать ловушку для надоедливых комаров, просто налив в миску вина и поставив ее около окна. Запах привлечет вредителей, которые вскоре утонут.

Омоложение кожи

Давно доказано, что вино обладает мощным антивозрастным действием, что делает его потрясающим средством для ухода за кожей. Оно борется с морщинами, восстанавливает коллаген, улучшая внешний вид вашей кожи. Как использовать вино в косметических целях? Просто добавьте стакан вина в ванну или сделайте маску для кожи.

Вино как удобрение

Не только люди и насекомые любят вино. Оно может стать отличным удобрением для ваших растений. Добавьте его в компост, и бактерии в компосте активизируются, превращая его в полезное удобрение.

Вино борется с пятнами на одежде

Если вы пролили на себя красное вино, белое может прийти к вам на помощь. Нужно налить немного белого вина на пятно от красного, и оно нейтрализует его цвет. После этого удалите пятно. Главное — подождите пару минут, прежде чем стирать пятно. Однако все зависит от типа ткани и возраста винного пятна.

Дезинфекция вином

Если вам нужно удалить масляные пятна в гараже или на кухне, белое вино способно справиться с этим. Также алкоголь, содержащийся в белом вине, способен убить такие патогены, как сальмонелла и кишечная палочка, поэтому, если вы зальете фрукты или овощи старым вином, их можно не мыть.

Маринад для мяса

Маринование мяса в красном вине в течение 6 или более часов не только значительно улучшает его вкус, но и уменьшает выработку канцерогенов при гриле или жарке.

Вино в декоре

Из винных бутылок могут получиться отличные лампы для спальни или украшения для Нового Года — если положить огоньки в бутылку, они будут напоминать светлячков.