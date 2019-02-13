Самая полезная еда для мужчин

С возрастом мышечная масса мужчин постепенно сходит на нет. И в этом нет ничего удивительного, ведь организм теряет упругость. Это чревато рисками возникновения различных недугов в будущем.

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых определили продукт, сохраняющий мышечную массу мужчин после 50 лет. Оказывается, если употреблять не менее 170 граммов говяжьего мяса каждый день, можно сохранить мышцы. Это мясо дает мышцам протеин, а также способствует их синтезу. Но не забывайте и о физической активности — тренировки должны быть пару раз в неделю.

Эксперимент провели для 45 мужчин разных возрастов. Оказалось, что ежедневное употребление говядины тормозит процессы распада, а также обеспечивает опорно-двигательный аппарат активностью и здоровьем.