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Самая полезная еда для мужчин 

Gotovim-Edim.Ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
С возрастом мышечная масса мужчин постепенно сходит на нет. И в этом нет ничего удивительного, ведь организм теряет упругость. Это чревато рисками возникновения различных недугов в будущем.
Ученые провели ряд исследований, в ходе которых определили продукт, сохраняющий мышечную массу мужчин после 50 лет. Оказывается, если употреблять не менее 170 граммов говяжьего мяса каждый день, можно сохранить мышцы. Это мясо дает мышцам протеин, а также способствует их синтезу. Но не забывайте и о физической активности — тренировки должны быть пару раз в неделю.
Эксперимент провели для 45 мужчин разных возрастов. Оказалось, что ежедневное употребление говядины тормозит процессы распада, а также обеспечивает опорно-двигательный аппарат активностью и здоровьем.
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