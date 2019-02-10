Какой вред руккола может нанести организму

Одно из требований древнеримского императора Гая Юлия Цезаря относительно еды — подавать блюда с добавлением горчичной травы. Император считал ее отличным средством для улучшения потенции. Обладала ли она таким свойством на самом деле, неизвестно, но сам Юлий Цезарь прославился своими любовными подвигами.

Сегодня горчичная трава известна нам под итальянским названием руккола. Как отличную добавку к салатам ее стали употреблять в XVI–XVII веках в Англии, затем во всей Европе, а после и в мире. В ближневосточных странах — Турции, Ливане, Сирии руккола использовалась в качестве лекарственного средства от бесплодия, болезней пищеварительного тракта, различных видов дерматитов. А в Индии очень ценилось масло из семян этого растения.

В современной Италии — это одна из самых популярных добавок в пиццу, ризотто, соус песто, салаты, пасты. Англичане используют горчичную траву в качестве приправы к горячим блюдам, а французы — к закускам и легким салатам. Для египтян руккола — это приправа к морепродуктам или добавка к фасолевой закуске.

Руккола была известна много веков назад и на Руси. У нас она носила название гусеничник или голявник. Кстати, в переводе с латинского «руккола» означает «гусеница». В России она всегда считалась сорной травой, которую употребляли только в качестве корма для скотины. Отношение к ней изменилось буквально в последние несколько десятилетий, и сегодня гусеничник у россиян — одна из популярных приправ к блюдам.

Маргарита Симонычева, врач-диетолог клиники «СитиМед» полезные свойства рукколы считает безусловными. Но, как у любого другого растения, у нее имеются свои плюсы и минусы. Из-за высокого содержания сахара гусеничник принесет больше вреда, чем пользы людям, страдающим сахарным диабетом. Но это, если очень налегать на него. По мнению доктора, и исключать совсем из рациона эту траву нельзя — в ней очень много нужных организму веществ.

Осторожны с ней должны быть и те, у кого диагностирован гастрит с повышенной кислотностью. В рукколе уже содержится кислота, так что ее переизбыток еще больше навредит больному желудку.

А вот американские аллергологи из больницы Генри Форда в Детройте считают это растение сильнейшим аллергеном из-за насыщенности его фитонцидами. По словам докторов, чаще всего аллергия на рукколу появляется у тех, кто вообще не переносит крестоцветные (капусту, редьку, репу).

Специалисты Центра лечения варикоза «Здравмед» из Санкт-Петербурга поясняют, что голявник содержит много витамина К, который, как известно, способствует повышению свертываемости крови. Отсюда его опасность для тех, кто принимает разжижающие кровь препараты. Не следует принимать его и при варикозном расширении вен и тромбофлебите.

Установлено также, что руккола может вызвать сокращение матки у женщин во время беременности, что грозит выкидышем.

Все перечисленные «угрозы» реальны, если употреблять эту пряность в неограниченных количествах. Кулинары напоминают, что руккола — это приправа, и употреблять ее отдельно, как, к примеру, листья салата, не стоит. Эта пряность используется только в сочетании с чем-либо. Кстати, врачи нередко рекомендуют рукколу тем, кто, по медицинским показаниям, должен есть, к примеру, только вареную рыбу. И если человек не переносит ее запах, то голявник прекрасно замаскирует его и значительно улучит вкус блюда.