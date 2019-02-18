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Истина в вине: почему аристократы пьют вино с утра 

Anews 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
В античное время вино по утрам употребляли все — и аристократы, и обычные крестьяне. Напиток был не таким, как сейчас: густой, довольно терпкий, слишком насыщенный и пьянящий. Поэтому его разбавляли водой, медом, пряными травами и винным уксусом.
После размешивания с водой напиток назывался уже «posca». Вино отлично утоляло жажду, а воинам придавало сил в бою.
В средние века употребление вина в течение всего дня тоже не считалось чем-то зазорным. Напротив, было мнение, что днями напролет мог употреблять напиток только мужчина крепкого здоровья. А с точки зрения медицины, вино способствовало хорошему пищеварению, поэтому его рекомендовали выпивать перед едой.
Французский монарх Людовик XIV был большим поклонником игристых напитков, а его личный врач был ценителем шампанского и рекомендовал Людовику XIV выпивать шампанское перед каждым приемом пищи.
Придворная знать постоянно видела короля в приподнятом настроении с утра и со временем стала подражать Людовику XIV. Вскоре каждый перенял традицию короля.
Таким образом, за Людовиком XIV закрепилась традиция выпивать по утрам, и именно шампанское с тех пор стало напитком аристократов.
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