Самое полезное мясо — какое выбрать

Мы называем мясом разные продукты — от куриного филе до свиных ребрышек. Не разбираясь в свойствах продуктов, выбрать самое полезное мясо будет непросто. Кто-то любит более жирное мясо, другие предпочитают более сухое, но какое мясо самое полезное для здоровья человека?

Если ты следишь за качеством питания и не хочешь набирать лишний вес, то выбирай мясо так, чтобы мышечные волокна и жир на вид сочетались в пропорции примерно 8:1. Многие люди не едят мясо без жира, оно кажется им слишком сухим. Эти люди не знают, что есть более полезные способы сделать мясо мягким, к примеру, добавить приправы или замариновать в соевом соусе перед приготовлением.

Безусловно, самое полезное мясо для человека — это сухая мякоть. При всей пользе говядины, мраморная говядина — это не полезно, эффект мраморности достигается за счет огромного количества жира.

Мясо без вкрапления жира часто маркируют, как «отборное», этот термин отражает суть и пользу продукта.

Запрет медиков и специалистов в области питания на жирное мясо не означает, что от жиров нужно отказаться полностью. Теория о том, что насыщенные жиры в мясных продуктах вызывают болезни сердца и сосудов, давно опровергнута. Ежедневно употреблять небольшое количество насыщенных жиров не только можно, но и нужно, жиры необходимы для организации важных процессов в теле человека, в том числе для поддержания гормонального фона.

Задавая вопрос, какое мясо самое полезное для человека, часто противопоставляют фабричные продукты и органическое мясо. Животные и птицы, которые идут на органическое мясо, выращиваются на свободном выгуле, они питаются только натуральным продуктами, а когда приходит время забоя, используются лишь самые гуманные способы. В органическом мясе в целом меньше содержание жира, но при этом больше омега-3 жирных кислот. При этом утверждать о том, что органическое мясо всегда полезнее фабричного, нельзя, к примеру, цыплята на вольном выгуле чаще заражаются инфекционными заболеваниями чем те, что сидят в клетках на птицефабрике. Если ты посчитаешь для себя, что органическое — это самое полезное мясо, то потратить время на выбор производителя, которому можно доверить свое здоровье.