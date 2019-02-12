Развенчан миф о пользе супов

Елена Кален, блогер и специалист по питанию, решила рассказать о том, насколько в действительности полезны супы. Не секрет, что многие худеющие считают суп незаменимым блюдом не только для избавления от лишнего веса, но и для здоровья. В действительности же суп скорее уступает по полезности многим другим блюдам.

Суп — одно из основных блюд на столе русского человека. Мы традиционно едим супы на обед, выбирая из множества рецептов самые полезные и вкусные, и уверены, что именно такое питание приносит пользу нашему организму. А низкая калорийность большинства супов делает их практически необходимой составляющей диетических меню. Однако так ли они нужны в нашем рационе на самом деле?

Специалист по здоровому питанию Елена Кален сомневается, что суп действительно является необходимой составляющей нашего рациона. Она уверена, что в супе нет ничего такого полезного, чего не может быть в других блюдах.

Например, овощи богаты клетчаткой и витаминами в сыром или запеченном виде, а при длительной варке витамины практически разрушаются. А мясо, которое часто добавляют в суп, сохраняет больше полезных веществ, если приготовлено на пару или запечено.

Елена отметила, что ни в коем случае не против супов, но она уверена, что тем, кто не в восторге от этого блюда, не стоит насильно заставлять себя его есть. Для тех же, кто действительно любит супы, она поделилась полезным рецептом томатного супа, который не только обладает низкой калорийностью, но и легок в приготовлении.

Вам понадобится:

Лук — 1 шт.

Томаты — 5 шт.

Томатная паста — 1 ч.л.

Чеснок — 3 зубчика

Вода — 1 литр

Способ приготовления: