Отказ от завтрака поможет похудеть

Если вы хотите похудеть, вам следует отказаться от завтрака. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в Мельбурне. Новое исследование показывает, что худеющим стоит отказаться от завтрака.

Австралийские ученые подвергли метаанализу 13 исследований, которые проводились с 1990 по 2018 год. Они пришли к выводу, что взрослый человек не должен заставлять себя завтракать, если этого не хочет. Поэтому не стоит рекомендовать взрослым обязательно завтракать. Лучше подбирать диету исходя от индивидуальных предпочтений.

Эксперты также подтвердили, что замороженные овощи и фрукты более полезны, чем свежие. Они содержат много питательных веществ.

При этом индекс массы тела у тех, кто питался замороженными продуктами гораздо ниже, чем у тех, кто выбирал свежие. Это объясняется тем, что фрукты и овощи обрабатывают разными веществами, которые влияют на их состав.