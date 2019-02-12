В «Роскачестве» объяснили, как выбрать плавленный сыр

"Роскачество" организует масштабную проверку плавленного сыра, который лежит на прилавках наших магазинов. Будет проведена экспертиза 20 марок сыра по 37 показателям, в том числе консистенция, наличие растительных жиров, цвет продукта, вкус и запах.

Результаты проверки станут известны в марте. А как выбрать хороший плавленный сыр специалисты "Российской системы качества" рассказали уже сейчас.

В первую очередь нужно обратить внимание на наличие высококачественного белка казеина, источника аминокислот и кальция. А вот растительного жира в составе плавленного сыра быть не должно, допускается только молочный.

Согласно ГОСТ, сыр может содержать творог, сливочное масло или другие молочные продукты, а также загустители и подсластители.

Хороший сыр имеет однородную консистенцию, без пустот и непереработанных частиц. Жирность сыра в ломтиках может варьироваться от 5 до 65%, кремового — от 20 до 70%.

Сыр может быть как белым, так и желтым. Насященность цвета зависит от его жирности.

Сыр во вскрытой упаковке можно хранить не больше 5 суток при 2-4 градусах тепла.