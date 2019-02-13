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4 способа незаметно уменьшить калорийность пищи 

Anews 15 часов назад
Фото: Anews
​Если на вас не застегнулись любимые джинсы, не стоит впадать в панику, садиться на низкокалорийную диету и бегать на дорожке два часа кряду. Первое, и самое простое, что вам нужно сделать — это пересмотреть свой рацион. Вот несколько простых хитростей, которые помогут снизить калорийность пищи незаметно (или почти незаметно) для вас.

Нет соусам

К соусам относится не только майонез или сметана, но также томатный, сырный и соевый соусы. Все они имеют очень высокую калорийность. Кроме соевого — он просто удерживает жидкость в организме. Замените привычный майонез на йогурт или бальзамический уксус с чайной ложкой оливкового масла. Вы удивитесь, насколько интересными станут привычные блюда. Таким образом, можно уменьшить калорийность порции оливье, к примеру, на 100-200 ккал.

Нет напиткам

Во-первых, попробуйте отучить себя от чая и кофе с сахаром. Вкусовые привычки изменятся примерно через неделю-две. Подумайте — в одной чайной ложке рафинированного сахара содержится 4,2 грамма углеводов, что составляет 16,8 ккал. Для примера — 4,2 грамма обычной капусты содержит всего 1 ккал. Также обратите внимание на калорийность соков и лимонадов. Часто мы забываем учесть калории, полученные из напитков.

Осторожнее с фруктами

Конечно, лучше съесть банан и пару яблок, чем два батончика Твикс. Но попробуйте посчитать, сколько углеводов содержится в паре фруктов. Диетологи рекомендую ограничить употребление фруктов до 200-300 грамм в день. В них содержатся простые углеводы, которые слишком быстро перевариваются и почти не насыщают организм.

Планируйте рацион

Каждое утро попробуйте составить себе примерный рацион на день. Не нужно расписывать все до каждого грамма: просто укажите, что вы планируете съесть на обед или ужин, а также — чем планируете перекусить на работе. В результате такого планирования вы перестанете бегать с круглыми глазами в поисках еды, а также не сорветесь на голодный желудок на два куска торта с шоколадными кремом.
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