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Какая печень трески не навредит здоровью 

Рамблер 12 февраля 2019
Печень трески — традиционный русский продукт. В консервированной печени трески высокое содержание рыбьего жира, витаминов А, D, E, йода, ненасыщенных жирных кислот. Введение этого продукта в рацион способствует улучшению состояния кожи, стабилизации нервной системы, нормализации обмена веществ, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Но для того, чтобы печень трески действительна несла пользу, нужно уметь правильно выбирать её. При покупке нужно отдавать предпочтение упаковкам, где указано «Печень трески высшего сорта», это означает, что использовалась свежая печень Если надпись гласит «Печень трески первого сорта», то консервы сделаны из замороженного сырья. Смотрите видео и узнайте, какие ещё моменты важно учесть при покупке деликатеса.
Еда , Видео , Здоровье
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