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Названы лучшие марки розового вина 

Lenta.ru + ещё 27 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты Роскачества накануне Дня всех влюбленных провели исследование розовых вин российского производства в среднем ценовом сегменте. Рейтинг лучших торговых марок опубликован на сайте организации.
В пятерку лучших вин вошли «Высокий берег цвайгельт», «Chateau Tamagne роза Тамани», «Zb rose», «Esse rose» и «Chateau Tamagne select rose». Другими фаворитами стали «Саук-Дере резерв», «Усадьба Перовских розовое», а также два вида вина торговой марки Fanagoria. Цены лидеров рейтинга начинаются от 203 рублей за бутылку и не превышают 500 рублей.
Отмечается, что только одно вино, вошедшее в финальный список, было произведено путем смешивания красного и белого вина (Zb rose), что допускается национальным стандартом. Однако чаще розовый цвет вина достигается производителем за счет снятия виноградного сока с мезги (кожица и косточки) через прессование или задержки сусла в емкости вместе с кожицей и косточками на непродолжительное время.
Эксперты назвали признаки некачественного розового вина. По их словам, такие вина отличаются желтоватым оттенком в бокале и нотками моченого яблока, перекрывающим ягодные ароматы. Кроме того, рейтинг алкогольного напитка снижает излишне резкая кислотность, вызывающее чувство жжения при глотке, или отсутствие свежести, когда вино напоминает «сладковатый компот».
Категория розовых вин стала самой малочисленной из исследований в рамках «Винного гида России». Эксперты продегустировали 19 торговых марок алкогольного напитка, а в итоговый рейтинг вошло только 9 из них.
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