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Новый праздничный сет «Тануки» 

Партнерский материал 13 часов назад
Фото: партнерский материал
«LOVE» сет к 14 февраля и 8 марта.
К романтическим дням — 14 февраля и 8 марта — бренд японских ресторанов «Тануки» представляет особое лимитированное предложение: праздничный сет «LOVE», состоящий из 54 популярных роллов. Сет можно заказать с доставкой с 11 февраля по 10 марта.
«LOVE» сет составлен специально к самым романтичным праздникам года. Их отмечают не только супруги или возлюбленные. Для многих коллег, приятелей, друзей — это хороший повод провести время с близким человеком. Сет «LOVE» подойдет для самых разных случаев: романтического свидания в день святого Валентина, дружеской встречи, корпоративной вечеринки в офисе, праздничного ужина по случаю Восьмого марта.
В составе «LOVE» самые популярные роллы в «Тануки», которые гости любят и заказывают чаще всего. «Филадельфия» с лососем, авокадо и мягким сыром; «Сякэ Темпура» с лососем и креветкой темпура; «Овара» с жареной кожей лосося; «Дракон» с авокадо и угрем; «Такуан» с копченым угрем и такуаном; «Сякэ Калифорния» с лососем и авокадо; «Калифорния» с мясом краба, авокадо и огурцом; и, наконец, легкие роллы «Абокадо» и «Каппа» с авокадо и огурцом.
партнерский материал
Сет доставляется в нарядной упаковке, создающей праздничное настроение: красной коробке в форме сердца и красно-белом пакете с фирменной символикой «Тануки», и его можно заказать в качестве приятного сюрприза или подарка.
Цена сета 3100 руб. в России, 1210 гривен в Украине и 17100 тенге в Казахстане.
«В праздничные дни количество заказов доставки в «Тануки» всегда значительно увеличивается, — говорит Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи «Тануки» в России. — Для многих наших гостей заказ больших сетов домой или в офис — часть праздника: вместо того, чтобы готовить, можно просто заказать превосходную японскую еду, которую доставят в течение 45 минут. Поэтому в праздники мы всегда стараемся порадовать гостей особыми предложениями: например, недавно это был «Новогодний» ролл с необычным декором. А к таким романтическим дням, как Валентинов день и Восьмое марта, мы составили сет из самых любимых и популярных в «Тануки» роллов, который великолепно подойдет и для свидания, и для веселой вечеринки».
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