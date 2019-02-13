Когда голубой сыр становится отравой

Сыр с плесенью — продукт деликатесный. Раньше его ввозили в нашу страну только из-за границы, но санкции внесли коррективы, так что теперь голубой сыр производят и у нас. Однако стоит знать, что внешне голубой сыр вовсе не должен быть голубым. Продукт должен быть белым, изменение цвета означает, что плесень размножилась чрезмерно, а продукт начинает портиться и может вызвать отравление вплоть до токсического шока. Кстати, покупать голубой сыр лучше всего с апреля по октябрь, а если вам хочется приобрести деликатес с максимально выраженным вкусом, нужно выбирать кусочки, отрезанные от самых тонких сырных кругов: у них вкус более сильный и острый.