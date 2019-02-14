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В России не нашли качественных пельменей 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Роскачество проверило российские пельмени и не нашло ни одного производителя, которому можно присвоить государственный Знак качества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Максима Протасова.
Протасов отметил, что состав пельменей не дотягивает до стандартов Роскачества. Так, производители подменяли заявленные на этикетке ингредиенты более дешевыми аналогами и добавляли крахмал и загустители, которые не были указаны в составе продукта. Также эксперты обнаружили в мясе остатки антибиотиков.
По словам Протасова, производители уже связались с Роскачеством и заявили, что ужесточат контроль на производстве или сменят поставщиков продукции.
В апреле 2018 года некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование наиболее популярных среди россиян марок пельменей и составила список опасной для здоровья продукции. В пельменях «От Ильиной» и «ЛожкаревЪ» обнаружили сальмонеллы, а в образце «Ближние горки» — листерии. В продукции марки «У Палыча» нашли сразу обе опасные бактерии.
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