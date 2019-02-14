Кто изобрел газированное молоко

В 2009 году мир облетела сенсационная новость: одна из крупнейших американских компаний намерена выпустить революционный продукт — газированное молоко. На самом деле идея насыщения молока углекислым газом не так нова, как кажется. Такой напиток производили еще в царской России. Кто же, а главное зачем его придумал?

Молочное лечение по Боткину

Все началось с известного русского врача Сергея Боткина. Профессор Боткин считал молоко настоящим лекарством. Он утверждал, что этот продукт очень полезен для больных, страдающих почечными и сердечными недугами, а также неврозами «как центрального, так и периферического происхождения». Примечательно, что, согласно «Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона», Боткин разработал целую систему молочного лечения. Так, больной должен был начинать курс с 4-х чайных ложек молока в день. Постепенно доза увеличивалась и доходила до 10-15 стаканов в сутки.

По воспоминаниям супруги другого знаменитого доктора Ивана Павлова , молочную диету Боткин назначил и ей. Причем, Сергей Петрович порекомендовал пациентке начать с половины стакана молока, дойти до 8-ми, а затем снова вернуться к половине. Понятно, что советы Боткина женщина восприняла с некоторым удивлением. Однако, по ее же собственным словам, спустя 3 месяца такого лечения она была абсолютно здорова.

Стоит также отметить, что даже при больнице Боткин устроил не только пекарню и квасоварню, но и молочную ферму, где содержались более десятка коров холмогорской породы.

Пастернацкий и нарзан

Терапевт Федор Пастернацкий в свое время был учеником Сергея Боткина. Федор Игнатьевич многое перенял от своего учителя. Пастернацкий, являясь основоположником бальнеологии и курортологии, также как и Боткин, был абсолютно уверен в целительной силе молока. Предположительно, первоначально мысль о том, что молоко можно (и даже необходимо) насыщать углекислым газом, принадлежала профессору Боткину. Пастернацкий же лишь пошел по его стопам.

Как бы то ни было, Федор Игнатьевич Пастернацкий много времени проводил в Кисловодске, где изучал минеральные воды и их влияние на человеческий организм. В списке литературы под его авторством числится труд «Кисловодск и его лечебные средства». В связи с подобной направленностью своей деятельности доктор советовал многим пациентам лечиться не обычным коровьим молоком, а разведенным нарзаном.

Производство газированного молока

Там же, в Кисловодске, в конце 1880-х — начале 1890-х годах Пастернацкий изобрел способ насыщения молока «жидкой угольной кислотой» (см. «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»). В частности, профессор сконструировал простой в обращении и совсем недорогой прибор, с помощью которого им и осуществлялся упомянутый выше процесс. Представители Управления Кавказских минеральных вод стали главными инициаторами популяризации газированного молока. Вскоре предприятия по изготовлению такого продукта появились в нескольких курортных городах (в том числе и в Кисловодске, Липецке и др.), а также в Санкт-Петербурге и Москве.

По данным проведенных Пастернацким и его последователями изысканий (например, труд В. С. Борисовского «Влияние газирования сырого молока на содержание в нем казеина, альбумина, альбумозы и пептона»), газированное молоко имеет тот же состав и обладает теми же вкусовыми, а главное лечебными свойствами, что и обычное. Однако усваивается такое молоко быстрее и качественнее.