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СМИ: хлеб станет менее соленым 

Парламентская газета + ещё 2 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Граждане России съедают большое количество соли с хлебом, колбасами и копчёностями, рассказал News.ru главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
По словам эксперта, в настоящее время Минздрав вместе с Институтом хлебной промышленности разрабатывает новые технологии, которые помогут снизить содержание соли в хлебе на 15%.
«Уже разработаны методические рекомендации. Роспотребнадзор поддерживает и будет контролировать», — подчеркнул специалист.
Тутельян также рассказал, что ведомство также работает над снижением в продуктах доли жира и сахара.
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Еда , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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