СМИ: хлеб станет менее соленым

Граждане России съедают большое количество соли с хлебом, колбасами и копчёностями, рассказал News.ru главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По словам эксперта, в настоящее время Минздрав вместе с Институтом хлебной промышленности разрабатывает новые технологии, которые помогут снизить содержание соли в хлебе на 15%.

«Уже разработаны методические рекомендации. Роспотребнадзор поддерживает и будет контролировать», — подчеркнул специалист.

Тутельян также рассказал, что ведомство также работает над снижением в продуктах доли жира и сахара.