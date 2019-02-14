Как проверить свежесть куриного яйца

Неделю назад включаю интернет, смотрю почту. Рассылка сайта 7Дач. Письмо от нашего администратора Ольги о конкурсе домашних секретов заставило меня вспомнить события молодости. А правильнее сказать, одна из тем конкурса и фраза «как определить свежесть яйца»…

Обычное яйцо из магазина

Почти 40 лет назад… Кольский полуостров. Баренцево море. Городок подводников. 19 часов до Мурманска на теплоходе, который ходит раз в четыре дня, другого пути нет. День 9 Мая, снег идёт. Муж после плавания, мы с мальчишками едем в отпуск — конечно, к родителям. Отпуск длинный. В городке молодые все. 40 лет — это уже старики, к 50-ти — там таких и не было. Ключ от квартиры отдаём молодому лейтенантику — однокласснику и другу моего брата. Он холостяк, а все холостяки жили в казарме, и, конечно, отдохнуть в домашних условиях для многих было мечтой. Дать ключ от квартиры и доверять друг другу — это было нормально и обычно в нашем кругу… В нашей квартире, видимо, отдохнуло много лейтенантов)))

Вернулись мы через 2,5 месяца. Записка на холодильнике: «Осторожно открывайте! Протеин от Рябы!» Весь наш «Орск» был забит куриным яйцом… Я не знала, что делать с таким количеством, их было 700, как потом оказалось. Поделилась с двумя соседками. А потом по мере использования проверяла на свежесть простым способом. Надо залить яйцо водой, посмотреть, как ведёт себя.

Залитые водой

На фото на дне стеклянной миски одно яйцо слева лежит — значит, свежее. Яйцо, которое на переднем плане, чуть приподнято от дна — значит, недельной свежести. За ним есть третье, его просто не видно. Плавают — это отражения этих трёх яиц, что на дне. Но именно несвежие (от 4 недель и более) ведут себя так. При покупке, безусловно, надо обращать внимание на дату. Но… всё бывает. Вдруг у кого-то появится «подарок» от Рябы, как когда-то у меня. Недавно покупала десяток яиц в соседней деревне, тоже проверила: были и свежие, и недельные. Вверху вновь отражения.

Вот это недельной свежести

Разбирала старые вырезки свекрови из журналов о саде-огороде, нашла рисунок по нашей теме.

Всё, что плавает, несвежее

Всё ясно и понятно.