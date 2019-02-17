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Почему нельзя есть кочерыжку? 

Рамблер 9 часов назад
Фото: pixabay.com
Эта привычка у многих сохранилась с детства, когда после нарезки капусты для салатов и супов, мама давала погрызть кочерыжку. Считалось, что именно в ней много полезных веществ. Однако кочерыжка вовсе не так безобидна как кажется.
В кочерыжке скапливаются все фосфаты, нитраты, соли тяжелых металлов и другие вредные вещества. Особенно если речь идет о капусте, купленной в магизине или на рынке.
Нитраты в кочерыжке вызывают у детей сильную аллергию и неприятные ощущения в желудке. Это касается той капусты, которую для большей урожайности слишком сильно подпитывали навозом. Обычно это выдают розовые и бурые пятна на кочерыжке.
Поэтому смело есть кочерыжку можно только в том случае, если капуста выросла на вашем огороде, и вы точно уверены в ее качестве.
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