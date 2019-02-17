Почему нельзя есть кочерыжку?

Эта привычка у многих сохранилась с детства, когда после нарезки капусты для салатов и супов, мама давала погрызть кочерыжку. Считалось, что именно в ней много полезных веществ. Однако кочерыжка вовсе не так безобидна как кажется.

В кочерыжке скапливаются все фосфаты, нитраты, соли тяжелых металлов и другие вредные вещества. Особенно если речь идет о капусте, купленной в магизине или на рынке.

Нитраты в кочерыжке вызывают у детей сильную аллергию и неприятные ощущения в желудке. Это касается той капусты, которую для большей урожайности слишком сильно подпитывали навозом. Обычно это выдают розовые и бурые пятна на кочерыжке.

Поэтому смело есть кочерыжку можно только в том случае, если капуста выросла на вашем огороде, и вы точно уверены в ее качестве.