Русская еда, которая пугает иностранцев

Кулинарные традиции могут рассказать о стране так же много, как и ее история и архитектура. Путешествуя, мы пробуем блюда местной кухни, но с облегчением возвращаемся к привычной еде. Однако и иностранцы, посещая Россию, также знакомятся с нашей кухней. И далеко не все блюда, привычные нам с детства, приводят их в восторг. Некоторые вызывают недоумение, а иногда и шок.

Холодец

С точки зрения иностранцев, особенно американцев, желе из жира и мяса, сдобренного хреном — блюдо настолько же загадочное, как и пресловутая русская душа.

Сырники

Туристы ничего не имеют против сырников на завтрак, но сама идея поджаривать творог кажется им парадоксальной.

Блины

Вообще-то блины иностранцы знают и любят, но для них это исключительно десертное блюдо, которое подают с различными сладками подливками. Поэтому начинки вроде икры, рыбы, мяса выызвают у них искреннее непонимание. Как и привычка есть блины со сметаной.

Окрошка

Холодные супы есть и в европейских кухнях, например, в Испании. Но для типичного иностранца в окрошке слишком много ингридиентов. А окрошка на квасе вообще выше их понимания, ведь квас для них — это русский аналог кока-колы. Окрошка на кефире воспринимается проще, но для многих колбаса, яйца, картошка и зелень в одной тарелке — явный перебор.

Селедка под шубой

Еще одно странное и сложное по составу блюдо из продуктов, которые мало сочетаются между собой. Азиатов смущает количество майонеза, европейцев — натертых овощей, а американцев — сельдь, которая воспринимается как сырая рыба.

Гречка

Эта крупа не пользуются популярностью ни в Азии, ни в Европе. Поэтому сам вкус гречки для иностранцев непривычен. А уж многочисленные добавки, вроде грибов или мяса, в сочетании с кашей их удивляют. Гречка с молоком воспринимается как экзотический вариант мюсли или хлопьев.