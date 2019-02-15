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Что продают под видом креветок 

Рамблер 1 час назад
Креветки — кладезь полезных веществ, в них содержатся витамины и микроэлементы, они богаты йодом, дефицит которого испытывают жители больших городов. За счёт высокого содержания белка и низкой калорийности креветки отлично насыщают и надолго избавляют от чувства голода, но не добавляют лишних кило. Но стоит иметь в виду, что самые полезные креветки — выросшие в естественных условиях. Такие ракообразные невелики по размеру в отличие от выращенных на фермах. Крупные креветки поступают в магазины из агрохозяйств в азиатских странах, где их кормят гормонами роста и антибиотиками.
Какие креветки можно есть детям? Как выбрать продукт в магазине? Что можно из них приготовить? Обо всём узнайте из видео.
Еда , Видео , Здоровье
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