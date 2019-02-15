Как сэкономить на еде без ущерба для здоровья

Часто на питание уходит довольно большая часть бюджета семьи. Это неудивительно: питаться хочется вкусно, разнообразно и полезно. Но это совсем не значит, что правильная еда должна обязательно пробить брешь в кошельке.

Скажите нет некачественным товаром

Тут действует правило: «Лучше меньше, да лучше». Помните, что скупой всегда платит дважды и не кладите с прилавков все подряд, ориентируясь лишь на низкую цену. Во-первых, рискуете приобрести откровенно плохие продукты, а во-вторых, сумма на кассе может вас неприятно удивить.

Составляйте список перед походом в магазин

Так вы избавите себя от покупки пятой упаковки кофе или десятого пакета гречки. Полезно будет провести ревизию холодильника и полок кухонных шкафов, чтобы понять, какие продукты вам действительно необходимы. А еще можно составить примерное меню на неделю и докупать продукты, необходимые именно для тех блюд, которые планируете приготовить.

Выделите на питание определенную сумму

Попробуйте понять, сколько вы готовы отдавать денег на питание в месяц, а затем поделите эту сумму на количество дней или недель. В первом случае вам придется заходить в магазины ежедневно, во втором — закупаться на определенную сумму раз в неделю. Не выходите за рамки оговоренного бюджета. Весьма дисциплинирует.

Обращайте внимание на акции

Пользуйтесь предложениями супермаркетов, отслеживая снижение цен на разные категории товаров в различных магазинах. Порой выгоднее купить, например, овощи и фрукты в одном месте, а крупы и мясо — в другом.

Пользуйтесь бонусами

Во многих магазинах покупателям предлагают специальные карты, на которые начисляют бонусы. Их можно использовать при оплате части покупки, а иногда и расплатиться за товар полностью. Кроме того, некоторые магазины предоставляют своим покупателям возможность, например, установить для себя любимые продукты или категории и получать на них скидки. Можно неплохо сэкономить.