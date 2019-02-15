В Москве появилась первая премиальная доставка сервированных устриц

В этом году Москве запустился первый сервис премиальной доставки морепродуктов Bluefin . Проект предлагает искушенному столичному потребителю фантазийные наборы роллов, суши, всевозможные блюда японской кухни, а также устрицы высочайшего качества. Потенциальные клиенты сервиса — ценители японской кухни и свежих морепродуктов: люди, которые хотели бы пойти в дорогой ресторан, но нет времени.

Пресс-служба

В меню несколько видов дальневосточных, европейских и японских устриц, которые доставляются в термобоксах на льду, сервированные лимоном, бородинскими гренками и несколькими соусами в открытом виде на выбор, то есть максимально приближенно к ресторанной подаче.

Пресс-служба

Поставки продуктов идут каждую неделю прямиком из Японии и Дальнего Востока, а уже в Москве заказы попадают на стол максимально свежими, благодаря специальным термосумкам со встроенными емкостями для льда, в которых курьеры развозят еду. Фирменные сеты Bluefin доставляются в эксклюзивной упаковке, разработанной компанией и не имеющей аналогов.

Шеф-поваром компании стал Вадим Пак, до этого проработавший в таких ресторанах, как "Сумосан", "BUBA by Sumosan", "Тоторо" и досконально знающий японскую кухню! А сам бренд основан московской компанией Moscowfood, которая успешно работает на рынке кейтеринг-услуг более 15 лет.