Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали пять продуктов для повышения гемоглобина 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, с помощью каких продуктов можно поднять уровень гемоглобина в крови.
Первыми в списке идут белковые продукты: баранина, говядина, телятина, говяжья и свиная печень, крольчатина, мясо индейки.
Также бобовые повысят гемоглобин в крови. Это нут, чечевица и разные сорта фасоли, так как в них содержится большое количество железа.
Медики рекомендовали употреблять жирную рыбу людям, у которых пониженный гемоглобин. Среди овощей для повышения гемоглобина лидирует свекла.
Также полезны арбузы, дыни, томаты, персики, яблоки, гранаты и черноплодная рябина. Для повышения уровня гемоглобина нужно есть гречку, ячменную крупу, толокно, орехи и семечки.
В какао-бобах также содержится много железа, что способствует повышению гемоглобина, сообщается на сайте «МедикФорум».
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые рекомендуют диету, уменьшающую жир на животе Диетолог рассказала о пяти полезных свойствах творога Врачи назвали семь очищающих печень продуктов
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужен брачный договор
Как избавиться от второго подбородка
Правила, которые помогут убрать животик1
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной1
Украшения, о которых ходит дурная слава
Видео
Украшения, о которых ходит дурная слава
Красота
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой
Звёзды
Цымбалюк и Шаляпин показали фото в ванной
Звёзды Другое
Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке
Любовь
Подольская выступила в блестящем экстрамини
Звёзды
Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского
Звёзды
Звезда «Дома 2» впервые станет мамой
Звёзды
Красавицы, которых ботокс лишил мимики
Звёзды
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение