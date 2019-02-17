Эксперты назвали пять продуктов для повышения гемоглобина

Эксперты рассказали, с помощью каких продуктов можно поднять уровень гемоглобина в крови.

Первыми в списке идут белковые продукты: баранина, говядина, телятина, говяжья и свиная печень, крольчатина, мясо индейки.

Также бобовые повысят гемоглобин в крови. Это нут, чечевица и разные сорта фасоли, так как в них содержится большое количество железа.

Медики рекомендовали употреблять жирную рыбу людям, у которых пониженный гемоглобин. Среди овощей для повышения гемоглобина лидирует свекла.

Также полезны арбузы, дыни, томаты, персики, яблоки, гранаты и черноплодная рябина. Для повышения уровня гемоглобина нужно есть гречку, ячменную крупу, толокно, орехи и семечки.

В какао-бобах также содержится много железа, что способствует повышению гемоглобина, сообщается на сайте «МедикФорум».