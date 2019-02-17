Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы продукты, сжигающие жир на животе 

ТК «Звезда» + ещё 5 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Висцеральный, или глубинный, жир, который нарастает в брюшной полости по соседству с жизненно-важными органами, опасен для организма. Об этом исследователи сообщили в журнале BMC Medicine.
При этом ученые отметили, что для избавления от ненужных жировых запасов может помочь рацион с большим количеством белка, поскольку он способен ускорить обмен веществ и на 60% уменьшить тягу к еде.
Диетологи посоветовали употреблять куриные яйца, куриную грудку, а также тунец, красную чечевицу, миндаль и запеченные бобы.
Вместе с тем эксперты рекомендуют отказаться от сладкого, быстрых углеводов, а также есть больше продуктов, богатых клетчаткой. Если ко всему этому добавить умеренные физические нагрузки, то результат может улучшиться.
Что же касается того, чтоб сгонять жир на животе в спортзале, то эксперты не советуют так делать, поскольку в этом случае жир уходит с непроблемных зон, например — руки, спина и грудь. А вот живот и бедра «худеют» лишь в последнюю очередь, уточняет портал Express.
А вот другим диетологам ранее удалось выяснить, что главными виновниками появления жира вокруг жизненно важных органов брюшной полости являются рис, макароны, хлебобулочные изделия и картофель.
ТК «Звезда»: последние новости
В Роскачестве рассказали, где производится лучшее вино В России не нашли качественных пельменей «Росконтроль» сравнил марки черного чая
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужен брачный договор
Как избавиться от второго подбородка
Правила, которые помогут убрать животик1
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной1
Украшения, о которых ходит дурная слава
Видео
Украшения, о которых ходит дурная слава
Красота
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой
Звёзды
Цымбалюк и Шаляпин показали фото в ванной
Звёзды Другое
Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке
Любовь
Подольская выступила в блестящем экстрамини
Звёзды
Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского
Звёзды
Звезда «Дома 2» впервые станет мамой
Звёзды
Красавицы, которых ботокс лишил мимики
Звёзды
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение