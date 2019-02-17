Названы продукты, сжигающие жир на животе

Висцеральный, или глубинный, жир, который нарастает в брюшной полости по соседству с жизненно-важными органами, опасен для организма. Об этом исследователи сообщили в журнале BMC Medicine.

При этом ученые отметили, что для избавления от ненужных жировых запасов может помочь рацион с большим количеством белка, поскольку он способен ускорить обмен веществ и на 60% уменьшить тягу к еде.

Диетологи посоветовали употреблять куриные яйца, куриную грудку, а также тунец, красную чечевицу, миндаль и запеченные бобы.

Вместе с тем эксперты рекомендуют отказаться от сладкого, быстрых углеводов, а также есть больше продуктов, богатых клетчаткой. Если ко всему этому добавить умеренные физические нагрузки, то результат может улучшиться.

Что же касается того, чтоб сгонять жир на животе в спортзале, то эксперты не советуют так делать, поскольку в этом случае жир уходит с непроблемных зон, например — руки, спина и грудь. А вот живот и бедра «худеют» лишь в последнюю очередь, уточняет портал Express.

А вот другим диетологам ранее удалось выяснить, что главными виновниками появления жира вокруг жизненно важных органов брюшной полости являются рис, макароны, хлебобулочные изделия и картофель.