Что только русские едят с похмелья

В «Мастере и Маргарите» Воланд советовал Степе Лиходееву лечить подобное подобным и утверждал, что ничто так не помогает от похмелья, как «две стопки водки с острой и горячей закуской». Но начинать пить с утра — далеко не лучший вариант. Особенно, если вам еще предстоит напряженный рабочий день. Тем более, что в русской кухне есть немало блюд, позволяющих привести организм в порядок после вчерашних посиделок.

Старинные русские рецепты

Если верить историкам-кулинарам, проблема похмелья остро стояла еще перед нашими далекими предками, и они нашли немало способов бороться с ним. Так В. А. Лёвшин в своем сочинении «Руская поварня, или Наставление о приготовлении всякаго рода настоящих руских кушаньев и о заготовлении в прок разных припасов», изданном более двух столетий назад, приводит рецепт блюда с говорящим названием «Похмелье». Оно включало в равных пропорциях мелко нарубленную вареную баранину и мелко нарезанные соленые огурцы, залитые огуречным же рассолом с добавлением перца и уксуса.

Автор утверждает, что этим кушаньем не брезговал сам Петр Первый, любивший веселые застолья. Не меньшей популярностью пользовались и щи — разновидность многокомпонентного супа, готовившаяся на рассоле. Туда обязательно входила кислая капуста или щавель, мясная или рыбная составляющая (реже –грибы), большое количество пряностей и кислая заправка — сметана или яблочный сок. Еще одно «типично похмельное» старинное блюдо — это студень или холодец.

Как рассказывает В. В. Похлёбкин в книге «Холодец и холодное», готовили его в основном их коровьей или свиной головы с добавлением ног, хвостов, ушей и других частей туши с большим содержанием желирующих веществ. Подавали студень с горчицей и хреном — эти острые добавки очень бодрили и хорошо снимали похмельный синдром.

Современные русские блюда

Сегодня из всего вышеперечисленного на столе простого обывателя время от времени может оказаться только холодец. Но справиться с похмельным синдромом вполне можно и без кислых щей и бараньей похлебки. Например, маринованными бабушкиными помидорчиками или огурчиками.

Причем, чем острее и пикантнее они будут, тем лучше. Хороши и сами консервированные овощи, и их рассол. Хорошим антипохмельным действием обладают блюда из риса. Даже если это простая слизистая каша на воде или молоке. Рис — прекрасный адсорбент, который впитывает вредные вещества из ЖКТ и выводится вместе с ними из организма.