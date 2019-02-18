Какие химические компоненты находят в буженине

Буженина — традиционное блюдо русской кухни. Готовят буженину, запекая большой кусок свинины или говядины со специями. Однако сегодня недобросовестные производители добавляют к мясу химические компоненты, позволяющие увеличить влажность буженина и, как следствие, вес. Выбирая буженину в магазине, нужно внимательно изучить упаковку: если на ней есть следы от проколов, значит буженину накачали соляным раствором. Также производители могут добавлять к мясу фосфаты, способствующие удержанию влаги, и нитрит натрия в качестве антиокислителя. Как правильно выбирать буженину в магазине и какие продукты лучше не покупать, узнайте из видео.