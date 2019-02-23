Сколько на самом деле сахара в магазинных продуктах

Если спросить человека, сколько сахара он употребляет каждый день, он ответит то, сколько ложек он кладет в чай или кофе. Но на самом деле это вещество содержится во многих продуктах, которые мы считаем полезными.

Газированные напитки и сладости содержат больше всего сахара, но это общеизвестный факт. Опаснее всего он там, где мы и не подозреваем о его наличии.

Около восьми кубиков сахара содержится в хлопьях для завтрака. Это почти столько же, сколько в сладких газировках. Именно поэтому их рекомендуют есть с утра — они повышают уровень инсулина в крови, и организм начинает вырабатывать энергию. Их называют «полусладкими продуктами» и относят каши в пакетиках, мюсли, творожки и йогурты.

Обезжиренные продукты содержат от пяти кубиков сахара — такую уловку производители придумали еще нулевых. Из-за маленькой доли жирности они теряют свой вкус, а потом его возвращают с помощью подсластителя.

Большое количество сахара можно найти даже в соленых продуктах. Например, соусы — в том числе майонез, кетчуп и томатная паста. И это — самые опасные продукты, так как они усыпляют бдительность покупателей. К тому же, помимо сахара в них содержатся жиры и усилители вкуса. К этому пункту также подходят колбасы, сосиски и другие полуфабрикаты. Узнать концентрацию сладкого в них практически невозможно — производители не указывают его точное количество на упаковках.

Чтобы избежать лишнего потребления сахара, внимательно читайте этикетку — если это вещество стоит в числе первых, его точно там много. Следите за общей калорийностью продукта. Если в составе на этикетке не указан сахар, не спешите его брать, он может содержать и другие опасные сахарозаменители.