Депздрав рекомендует москвичам посетить масленичные гулянья для повышения физической активности

Жителям Москвы в Масленицу врачи рекомендуют не забывать о физической активности и посетить праздничные гулянья. Также горожанам рекомендовали при приготовлении блинов заменить обычную муку цельнозерновой и использовать маложирное молоко. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Важно помнить, что основными принципами здорового питания являются умеренность и разнообразие. Избегайте переедания в том числе и в период Масленицы, включайте в свой ежедневный рацион различные продукты и блюда, овощи и фрукты, а не только блины, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Соблюдайте режим питания и не забывайте о физической нагрузке — масленичные гулянья подразумевают всевозможные игры, конкурсы и повышенную физическую активность, что безусловно поможет организму пережить период масленицы без вреда для здоровья», — сказала А. Стародубова.

По ее словам, оздоровить традиционное масленичное блюда также возможно, используя в рецептурах цельнозерновую муку и овощные соки.

«Существует много рецептов, призванных сделать блины менее калорийным блюдом. Например, можно использовать молоко пониженной жирности или молочную сыворотку, уменьшить количество желтков в рецептуре, а вместо муки высшего сорта использовать цельнозерновую (гречневую, полбяную ржаную) или ржаную, гречневую, овсяную, ореховую, черемуховую, гороховую и так далее. Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо дополнительными пищевыми веществами. Некоторые хозяйки также добавляют в блины сок шпината, свеклы или моркови — получается не только вкусно и полезно, но и довольно красиво», — отметила А. Стародубова.

Общегородской фестиваль «Московская Масленица» в 2019 г. пройдет с 1 по 10 марта на 15 площадках.