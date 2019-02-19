Можно ли найти качественный сервелат в магазине

Прежде сервелат был в числе деликатесов, но сегодня многие воспринимают эту колбасу как продукт будничный. ГОСТ предписывает производить сервелат из 25% говядины высшего сорта, 25% нежирной свинины, 50% жирной свинины или свиной грудки. В фарш добавляются специи, соль, сахар и нитрит натрия, который является антиокислителем и придаёт колбасе розовый цвет. Однако производители сегодня не стремятся следовать стандарту и добавляют растительный белок, крахмал, стабилизаторы, красители, жидкий дым. Некачественная колбаса может спровоцировать появление проблем, так что важно правильно выбирать её в магазине. Что нужно знать, покупая сервелат, узнайте из ролика.