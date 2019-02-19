Названы лучшие вина России

Роскачество совместно с Минпромторгом Минсельхозом провело исследование самых популярных на российском рынке отечественных вин (есть в распоряжении «Ленты.ру» ). В нем приняли участие 320 образцов от 24 производителей преимущественно южных российских регионов: Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.

Специалисты разбили напитки на пять основных категорий: вина игристые и жемчужные, виноградные красные, виноградные белые, виноградные розовые и ликерные. В розничных сетях были приобретены образцы доступного ценового сегмента — от 200 до тысячи рублей. В ходе исследования они оценивались по стобалльной шкале, при этом хорошим считался показатель 78 баллов.

В результате большая часть изученных вин превзошла целевой показатель: 68 процентов красных, 54 процента белых, 75 процентов игристых и 94 процента ликерных вин получили оценку 78 баллов или более. Только результат розовых вин оказался хуже — 47 процентов.

Особенно эксперты отметили белые полусухие и красные сухие вина: 91 и 78,7 процента высоких оценок соответственно.

Лучшими белыми винами России признаны напитки под брендами «Винодельня Юбилейная», Alma Valley, Chateau Le Grand Vostock, Chateau Tamagne, «Южная винная компания», «Валерий Захарьин», «Кубань Вино» и Fanagoria. Среди красных вин были отмечены «Винодельня Юбилейная», Fanagoria, «Саук-Дере» и Chateau Tamagne.

Все они включены в «Винный гид России», составленный авторами исследования. Победители в категориях розовых, ликерных и игристых вин не указаны.