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Названы лучшие вина России 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом провело исследование самых популярных на российском рынке отечественных вин (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие 320 образцов от 24 производителей преимущественно южных российских регионов: Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.
Специалисты разбили напитки на пять основных категорий: вина игристые и жемчужные, виноградные красные, виноградные белые, виноградные розовые и ликерные. В розничных сетях были приобретены образцы доступного ценового сегмента — от 200 до тысячи рублей. В ходе исследования они оценивались по стобалльной шкале, при этом хорошим считался показатель 78 баллов.
В результате большая часть изученных вин превзошла целевой показатель: 68 процентов красных, 54 процента белых, 75 процентов игристых и 94 процента ликерных вин получили оценку 78 баллов или более. Только результат розовых вин оказался хуже — 47 процентов.
Особенно эксперты отметили белые полусухие и красные сухие вина: 91 и 78,7 процента высоких оценок соответственно.
Лучшими белыми винами России признаны напитки под брендами «Винодельня Юбилейная», Alma Valley, Chateau Le Grand Vostock, Chateau Tamagne, «Южная винная компания», «Валерий Захарьин», «Кубань Вино» и Fanagoria. Среди красных вин были отмечены «Винодельня Юбилейная», Fanagoria, «Саук-Дере» и Chateau Tamagne.
Все они включены в «Винный гид России», составленный авторами исследования. Победители в категориях розовых, ликерных и игристых вин не указаны.
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Еда , Минпромторг , Минсельхоз , Lenta.ru
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