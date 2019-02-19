Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок с школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого. Фотографию опубликовали в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте».

В комментариях к фото пользователи писали, что находка похожа на щековину — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам и не предназначена для употребления в пищу человеком.