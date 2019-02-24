Полезные свойства сушеного инжира

Сушеный инжир найти на полках магазинов гораздо легче, чем свежий. Этим полезным продуктом можно заменить шоколадные и мучные сладости к чаю. Чаще всего, инжир попадает к нам из Турции, Узбекистана, Китая и Армении.

Как выбрать

Цвет сушеного плода должен быть светло-коричневым или бежевым. Причем смоковница не должна блестеть, а иметь матовую поверхность. Белый налет сверху говорит о высоком содержании глюкозы в инжире. Плоды не должны быть пересушенными: лучше взять те, что помягче. Если ощущается кислый привкус, то это свидетельствует о неправлином хранении продукта. Такой инжир есть не стоит.

Источник витаминов

Врач диетолог и доктор медицинских наук Наталья Фадеева отмечает, что инжир является источником витаминов группы В, А, РР и С, а также калия, магния, кальция и железа. Эти витамины нужны человеку для нормальной работы организма. Чтобы начать правильно питаться, рекомендуется добавить в свой рацион как можно больше фруктов и овощей в любом виде.

Источник клетчатки

Инжир — отличный источник клетчатки. Однако им не стоит заменять морковь, орехи или крупы. Клетчатки в инжире настолько много, что она дает слабительный эффект. Именно поэтому инжир рекомендуют, как продукт для снижения веса. Добавим, что клетчатка необходима для нормальной работы ЖКТ.

Польза для кожи и волос

Инжир не только отличный источник витаминов и клетчатки, но и жирных кислот, таких как омега-3 и омега-6, необходимых для здоровья кожи. Небольшое содержание цинка в сушеном инжире способствует хорошему росту волос.